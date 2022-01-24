За добу до цього київські лікарі-трансплантологи літаком були доставлені до Івано-Франківська для вилучення донорських органів.

Літаком ДСНС до Києва сьогодні оперативно доправили лікарів та донорські органи з Івано-Франківська.

Як повідомили у столичному Головному управлінні ДСНС України, за добу до цього київські лікарі-трансплантологи літаком були доставлені до Івано-Франківська для вилучення донорських органів.

"23 січня на запит Центру трансплант-координації при Міністерстві охорони здоров'я медичний літак ДСНС України залучався для допомоги медикам, які брали участь в операціях з вилучення донорських органів у лікарнях західного регіону", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБез задишки піднімається по сходах: як почувається львів'янин, якому вперше в Україні пересадили легені (відео)

Зазначено, що у неділю на світанку екіпаж літака спочатку доправив до Івано-Франківська лікарів з Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова та Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова для проведення операцій. Після чого, за деякий час бригади медиків літаком ДСНС вилетіли до Києва із донорськими печінкою та ниркою для пацієнтів, які очікують на пересадку органів у столиці.

Це стало можливим завдяки спільній ініціативі Міністерства внутрішніх справ та МОЗ України щодо створення Єдиного аеромедичного простору.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня 2021 р. Кабінет міністрів підтримав спільну ініціативу Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я про створення єдиного аеромедичного простору, який передбачатиме запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.

З урахуванням того, що в питанні надання екстреної медичної допомоги час є критично важливим, період реагування на виліт гелікоптера становитиме від 5 до 30 хвилин, залежно від обставин.

Першу цивільну аеромедичну евакуацію здійснили 9 квітня - гелікоптером з міста Турка до інсультного центру Лікарні швидкої медичної допомоги міста Львів перевезли 78-річну пацієнтку з діагнозом "гостре порушенням мозкового кровообігу. Час в польоті зайняв 1 год 15 хв, тоді як та сама відстань дорогою у 170 км долається за 3,5 год.