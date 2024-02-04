ВООЗ прогнозує, що в 2050 році виникне 35 млн нових випадків раку.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозує, що до 2050 року число випадків раку в світі збільшиться на 77%.

Міжнародне агентство з дослідження раку ВООЗ вивчило дані за 2022 рік по більш ніж 185 країнам і 36 формам раку і виявило, що на 10 видів раку довелося дві третини нових випадків і смертей у світі в 2022 році.

Рак легенів був найбільш поширеним раком: було зареєстровано 2,5 млн нових випадків. Рак молочної залози у жінок посів друге місце з 2,3 млн нових випадків, за ним слід колоректальний рак з 1,9 млн нових випадків і рак передміхурової залози з 1,5 млн нових випадків.

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У доповіді говориться, що в 2022 році від раку легенів померло 1,8 млн осіб, що склало 18,7% всіх смертей від раку.

Рак шийки матки був найпоширенішим раком у жінок у 25 країнах, багато з яких розташовані в Африці на південь від Сахари.

"Нове глобальне дослідження ВООЗ проливає світло на серйозну нерівність і відсутність захисту від раку в усьому світі, при цьому населення, особливо в країнах з низьким рівнем доходу, не має доступу до основ лікування раку", - прокоментувала Бенте Міккельсен, директор Департаменту охорони здоров'я.

ВООЗ прогнозує, що в 2050 році виникне 35 млн нових випадків раку. Прогноз відображає старіння та зростання населення, а також вплив таких факторів ризику, як тютюн, алкоголь, ожиріння та навколишнє середовище.

"Вплив цього збільшення не буде відчуватися рівномірно в країнах з різними рівнями розвитку. Ті, у кого найменше ресурсів для боротьби з раком, будуть нести на собі основний тягар глобального тягаря цього захворювання", - заявив у доповіді доктор Фредді Брей, керівник відділу з нагляду за раком в Міжнародному агентстві з дослідження раку.

Онкологічні захворювання

Підступність раку полягає в тому, що його важко діагностувати на ранніх стадіях, коли лікування може принести користь. У більшості випадків лікар ставить діагноз, коли хвороба вже дійшла до третьої-четвертої стадії.

При цьому, восени 2023 року стало відомо, що, починаючи з 1990 року, у світі число ракових хворих у віці до 50 років різко зросло.

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