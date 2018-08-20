Поширені міфи про рак: люди помилково звинувачують у хворобі wi-fi і загадкові "хімікати"

Щоб скоротити загрозу захворювання, краще не викидати телефон, а відмовитися від цигарок, алкоголю і більше рухатися.

Рак навряд чи можна назвати серед причин, які призвели до масового вимирання тиранозаврів і трицератопсів 66 мільйонів років тому. Однак, принаймні один з видів динозаврів страждав від тромбів у судинах. А фрагмент людського пальця з кістковим раком, якому 1,7 мільйона років, був знайдений у ПАР у 2016 році.

Рак міг бути значно більше поширеним у доісторичні часи, ніж людство може собі уявити. І навряд чи вдасться це напевне з’ясувати, адже скам’яніння решток знищує майже всі сліди хвороби. Однак, неправильні трактування деяких невеликих досліджень і заяви самопроголошених гуру з благополуччя про те, що рак – це нібито «створена людиною хвороба», підсилюють враження, ніби вона дійсно суто сучасне явище.

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Хоч це й не означає, що всі, хто тривожиться через рак, повинен негайно бігти в природознавчий музей за відповідями, міркування про нього як про наслідок сучасного стилю життя провокує непотрібні страхи. Тож The Guardian перелічує кілька сучасних поширених міфів про рак, які насправді не мають нічого спільного з реальністю.

Один з міфів говорить про те, що нібито мобільні телефони і wi-fi викликають рак. Ці страхи з’явилися ще у ті дні, коли люди грали в «Змійку» на Nokia. Зважаючи на те, що мобільні телефони увійшли в наше повсякденне життя десятиліття тому, було б неможливо не помітити вплив на здоров’я від них. В 1992 році в США майже ні в кого не було «мобільника». А в 2008-му використання їх стало масовим, однак кількість людей з пухлинами мозку не збільшилася через це. Дослідження Світової організації охорони здоров’я, яке проводилося в 13 країнах в період з 2000 до 2006 року, встановило, що мобільний телефон жодним чином не підвищує загрози людини заробити пухлину мозку.

Загалом, рак спричиняють пошкодження в ДНК, які порушують нормальний процес реплікації клітин. Щоб порушити людську ДНК за допомогою випромінювання, потрібно багато енергії, що виходить за можливості мобільного телефона. А Wi-Fi поширює ще менше енергії, ніж «мобільник». Тому обидва пристрої не можуть викликати рак.

Міжнародна агенція дослідження раку вважає мобільні телефони «можливим канцерогеном». Але ця класифікація лише означає, що пристрій гіпотетично міг би бути чинником, який не можна повністю відкидати. Але це не означає, що він точно спричиняє рак.

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Ще один поширений міф пов’язаний з аграрною промисловістю. Ніби органічні продукти мають «протиракові» якості. Однак, голова відділу трактування досліджень у Всесвітньому фонді дослідження раку Майкл МакКаллі зауважив: «Наразі немає переконливих доказів, які б підтвердили ідею про те, що органічні продукти забезпечують захист від раку на відміну від інших продуктів». В Асоціації з питань ґрунтів, яка у Великій Британії сертифікує органічні продукти, визнали: «Будь-які заяви про органіку і рак не підкріплені науковими доказами». Звісно, є ціла низка інших переваг, які пропонує виробництво органічних продуктів, але вони не пов’язані з раком.

Ще сьогодні люди люблять звинуватити у поширенні випадків захворювання з «хімікатами і забрудненням». «Хімікати» видання називає найбільш не правильно трактованим словом, адже все на світі включно з повітрям, яким ми дихаємо – це «хімікати». Регулятори Євросоюзу намагаються захистити населення від викиду в довкілля великої кількості промислових хімікатів, які можуть нашкодити здоров’ю. Також існує невеликий ризик, пов’язаний із раком легень через забруднення повітря. Але варто розглядати його в контексті і розуміти, що цей ризик для кожної окремої людини дуже невеликий.

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Експерт Центру дослідження раку Великої Британії Кеті Едмундс пояснила: «В еру фальшивих новин існує багато пов’язаних з раком міфів, через які людям не варто хвилюватися. Приміром, про загрози від пластикових пляшок і дезодорантів. Ми знаємо, що забруднення повітря може підвищити ризик захворювання на рак легень, і важливо, щоб уряди зробити все можливе, щоб з цим розібратися. Але у вимірі речей, які люди самі можуть зробити, найкращою порадою буде порада кинути курити, підтримувати здорову вагу і не пересиджувати на сонці».

Правда в тому, що рак стає все більш поширеним захворюванням. Але здебільшого це стається тому, що рак – це хвороба старості. Зараз багато людей мають справу з раком, хоча раніше вони б померли у значно молодшому віці. Втім, деякі аспекти нашого сучасного способу життя дійсно підвищують загрозу захворювання. Всесвітній фонд дослідження раку випустив цілий список речей, які скорочують шанси захворіти. Серед них відмова від куріння, уникнення впливу сонячних променів тощо.

«Надмірна вага чи ожиріння – це другий найбільший чинник раку у Великій Британії, якому можна запобігти. Кожного року близько 22,8 тисяч випадків захворювання спричинені саме надмірною вагою. Попри це, лише 15% людей знають про цей зв’язок», - сказала експерт Емма Шілд.

Низька рухливість і споживання алкоголю - теж фактори, які підвищують ризики.