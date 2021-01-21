Дослідження показують, що хронічний недосип збільшує ризик деменції, депресії і розладів настрою, це призводить до проблем з навчанням і пам'яттю.

Нейрохірурги вважають, що проблеми з настроєм, депресивність, забудькуватість і навіть хвороба Альцгеймера можуть бути пов'язані з втомою.

Читайте такожНазвано найнебезпечніші наслідки недосипанняНейрохірург доктор Санджай Гупта з Великобританії 25 років займається лікуванням розладів мозку, але і йому досі невідомо багато що про роботу цього органу. Однак він переконаний, що мозок може генерувати набагато більше сили.

Останнім часом фахівець зосередив увагу на проблемах сну і розслаблення. Він переконаний, що обидва ці фактори можуть істотно допомогти мозку "перезарядитися" і посилити продуктивність. Дослідження показують, що хронічний недосип збільшує ризик деменції, депресії і розладів настрою, це призводить до проблем з навчанням і пам'яттю, хвороб серця, гіпертонії, збільшення ваги, діабету, падінь з травмами і навіть раку. Всього одна безсонна ніч збільшує рівень запалень, яких достатньо для початку процесу скупчення бета-амілоїдних білків, пов'язаних зі старечим недоумством, передає medikforum з посиланням на The Daily Mail.

Хороший сон, достатній відпочинок і релаксація потрібні людям, щоб жити довше і зберігати інтелект. Доктор Гупта рекомендує витрачати всього 15 хвилин в день на різні види активності, що зменшують рівень стресу. До них може включатисяі так звана усвідомлена медитація. Сканування мозку показують, що у регулярно медитуючх людей потовщується частина мозку, пов'язана з накопиченням знань і пам'яттю.

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Автор: УНІАН