Розслідуванням інциденту зайнялося МВС країни.

У Грузії під атаку хакерів потрапив портал, де реєструють всіх бажаючих вакцинуватися від коронавірусу.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа". МВС країни почало розслідування за фактом інциденту.

За інформацією ЗМІ, в суботу опівдні повинна була початися реєстрація громадян на щеплення китайською вакциною Sinopharm. Втім, цього не сталося - з ранку спеціальна платформа грузинського МОЗ була відключена.

Згодом у МВС країни заявили, що затримка пов'язана з масованою кібератакою на портал. Правоохоронці завели кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу Грузії - "незаконне використання комп'ютерних даних і комп'ютерних систем" і "посягання на комп'ютерні дані і комп'ютерну систему".

Станом на 30 червня в 180 країнах світу ввели більше 3 мільярдів доз вакцини від коронавірусу.

За даними Bloomberg, цих доз вистачає для повної вакцинації 19,6% населення світу. Видання також зазначає, що розподіл вакцин був нерівномірним: країни і регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж в 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.

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Автор: Юрій Годован