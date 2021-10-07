В організації вважають, що тепер боротьба з цією хворобою може вийти на новий рівень.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила широке використання вакцини проти малярії - "RTS,S/AS01" (RTS,S) - серед дітей у країнах Африки на південь від Сахари та в інших регіонах з помірним і високим ступенем передачі малярії, що викликається паразитами Plasmodium falciparum.

Рекомендацію засновано на результатах поточної пілотної програми в Гані, Кенії та Малаві, де з 2019 року вакцинували понад 800 000 дітей, йдеться у прес-релізі організації від 6 жовтня.

За словами експертів, у районах, де робили щеплення, зафіксовано значне скорочення (30%) випадків тяжкого перебігу малярії та смертельних випадків.

"Це історичний момент. Довгоочікувана вакцина проти малярії для дітей - це прорив у науці, дитячому здоров'ї та боротьбі з малярією. Використання цієї вакцини на додаток до існуючих засобів профілактики малярії може щорічно рятувати десятки тисяч молодих життів", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Малярія залишається основною причиною дитячої захворюваності та смертності у країнах Африки на південь від Сахари. Щорічно понад 260 000 африканських дітей віком до п'яти років помирають від малярії. В останні роки ВООЗ і партнери говорили про певний застій в боротьбі з цією смертельною хворобою.

Читайте такожНе коронавірус: у США обрали головну медичну новину 2020 рокуТепер же організація рекомендує в контексті комплексної боротьби з малярією використовувати вакцину "RTS,S/AS01" для профілактики у дітей, що живуть в регіонах з помірним і високим ступенем передачі. Вакцину мають вводити за схемою з 4 доз дітям віком від 5 місяців.

ВООЗ також очікує на рішення про фінансування з боку світової спільноти охорони здоров'я для ширшого впровадження вакцини.

Раніше в українському Міністерстві захисту навколишнього середовища прогнозували, що через глобальне потепління в Україні можуть з'явитися нові хвороби, зокрема, малярія.

Що таке малярія

Малярія - це група інфекційних захворювань, що передаються людині при укусах самками комарів роду Anopheles, так званих малярійних комарів. Хвороби викликаються паразитами роду Plasmodium, переважно Plasmodium falciparum.

Серед характерних симптомів - лихоманка, озноб, збільшення розмірів селезінки, печінки, анемія. Перебіг хронічний і рецидивуючий.

За оцінками ВООЗ, на рік стаються від 124 до 283 мільйонів випадків зараження малярійними плазмодіями та від 367 до 755 тисяч смертей.

Читайте такожУ Харкові зареєстрували випадок тропічної малярії (відео)Для немовлят, дітей до 5 років, вагітних жінок, людей з ВІЛ/СНІДом ризик зараження малярією, а також розвитку важчої форми хвороби вищий.

У липні 2015 року Європейське агентство лікарських засобів позитивно висловилося про вакцину "RTS,S/AS01", розроблену британською фармацевтичною компанією GlaxoSmithKline. Вакцина показувала ефективність близько 30-40% при чотирикратному введенні - в нуль, один, два і двадцять місяців.

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Автор: Катерина Комолова