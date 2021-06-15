Минулого тижня уряд Італії обмежив використання AstraZeneca людям старше 60 років.

Італійський регулятор дозволив змішувати вакцини від коронавірусу від AstraZeneca з Pfizer та Moderna.

Про це повідомляє Reuters.

Італійське агентство з лікарняних засобів AIFA дозволило застосування як другої дози вакцини від іншого виробника для громадян віком до 60 років.

Йдеться про італійців, які зробили перше щеплення вакциною від AstraZeneca.

Минулого тижня уряд Італії обмежив використання AstraZeneca людям старше 60 років після смертельного випадку з 18-річним юнаком, який помер від рідкісної форми згортання крові.

Читайте такожПобічні ефекти: ВООЗ дослідить випадки міокардиту після вакцинації від COVID-19 препаратом Pfizer«На основі клінічних досліджень, опублікованих за останні кілька тижнів, науковий комітет AIFA вирішив затвердити суміш вакцин», – йдеться у заяві регулятора. В агентстві уточнили, що мова про Pfizer й Moderna.

AstraZeneca – вакцина від коронавірусу розробки британських вчених. У Європі з 16 мільйонів осіб, які отримали вакцину AstraZeneca, щонайменше у 142 осіб утворилися тромби. У Великій Британії з 33 мільйонів осіб, щеплених цією вакциною, тромби були виявлені у 309 осіб і 56 з них померли.

Як зазначають вчені з університету ім. Гете у Франкфурті та Ульмському університеті, ключ до проблеми полягає в аденовірусних векторах, які використовуються для доставки спайкового білка вірусу Sars-Cov-2 в організм людини.

Спайковий білок направляється не в клітинну рідину, де коронавірус зазвичай виробляє білки, а в ядро клітини.

В результаті частини спайкового білка розщеплюються і створюють мутації, які не можуть зв'язатися з клітинною мембраною, де відбувається процес імунізації. Мутантні білки потім виводяться клітинами в організм, що і викликає утворення тромбів.

3 червня в Україні прибули ще понад 703 тисячі доз вакцини AstraZeneca індійського виробництва у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Наразі українців масово вакцинують китайським препаратом CoronaVac, ефективність якої не підтверджена європейським регулятором, проте її екстрене застосування схвалила ВООЗ.

Станом на 15 червня у Європі зробили понад 300 мільйонів щеплень. До кінця липня у ЄС хочуть вакцинувати 70% дорослого населення. В Україні за 14 червня дозу вакцини отримали понад 50 тисяч людей.

З початку кампанії щеплено 1 768 556 особи, з них отримали 1 дозу – 1 507 801 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 260 755 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 768 556 щеплень.

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Автор: Яна Ставська