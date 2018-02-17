Жінка знайшла голову миші в замороженій квасолі, купленій в супермаркеті у Львові (відео)
Голову гризуна виявила покупчиня львівського гіпермаркету серед стручків квасолі після того, як встигла двічі поїсти бобів із цього пакунка.
Адміністрація крамниці перед жінкою вибачилась і повернула гроші, йдеться в сюжеті ТСН.
"Цей сюрприз я знайшла в упаковці замороженої квасолі. Я не буду їсти її до кінця життя", - переконана львів’янка. Донедавна квасоля була однією з улюблених страв Олександри, тож вона придбала дешевий товар власної торговельної марки супермаркету, бо іншого на той момент просто не було. Двічі поїла, коли ж втретє висипала все, що лишилося в пакунку – жахнулася. "Я спочатку сподівалася, що це шматочок рибки, коли я зрозуміла, що це – гризун. Це голова мишки, щурика, я не знаю. Мені було бридко, я бігала по квартирі і не знала куди себе подіти", - зізнається Олександра.
Читайте такожМиша поласувала суші у столичному гіпермаркеті, та там проблем з гризунами не бачать (відео)Жінка звернулася на гарячу лінію мережі, її запросили приїхати до маркету знову. Там визнали провину, відшкодували мені гроші за упаковку квасолі та подарували клієнтці пляшку шампанського і торт. Про компенсацію моральної шкоди в цій ситуації наразі не йдеться.
"Це жахіття", - коментує появу гризуна в пачці заморожених овочів харчовий технолог Олена Сидоренко. Причиною цього вона вважає недбале виробництво. "Миша потрапила на етапі нарізання. Це просто нонсенс. Ми говоримо про нано-технології і бачимо голову миші у квасолі", - дивується фахівець.
Інфекції, які розносять гризуни холод може і не знищити, тож вечеря з таким інгредієнтом може стати останньою, бо миші здатні переносити холеру, чуму, лептоспіроз та інші хвороби, здатні спричинити загибель людини. У супермаркеті пояснили, що постачальник зі Сміли щорічно отримував високі оцінки якості, але після цього випадку його товарів до крамниці не приймають.
"Усі партії цього виду продукції виробника зняті з реалізації в усіх магазинах мережі. Постачальник заблокований. Ведеться розслідування", - повідомили в торговельній мережі.
Юрист Лаврентій Царук пояснює, що крім повернення грошей за придбаний товар, у продавця можна вимагати ще й відшкодування лікування, якщо продукт зашкодив здоров'ю, або ж моральну компенсацію. "Від кількох тисяч гривень до десяти-двадцяти максимум", - каже він. Якщо ж із підприємцями виникають непорозуміння, радить звертатися до Держпродспоживслужби, яка зобов'язана провести перевірку.