Жінка знайшла голову миші в замороженій квасолі, купленій в супермаркеті у Львові (відео)

У супермаркеті пояснили, що постачальник щорічно отримував високі оцінки якості, але після цього випадку його товарів до крамниці не приймають.

Голову гризуна виявила покупчиня львівського гіпермаркету серед стручків квасолі після того, як встигла двічі поїсти бобів із цього пакунка.

Адміністрація крамниці перед жінкою вибачилась і повернула гроші, йдеться в сюжеті ТСН.

"Цей сюрприз я знайшла в упаковці замороженої квасолі. Я не буду їсти її до кінця життя", - переконана львів’янка. Донедавна квасоля була однією з улюблених страв Олександри, тож вона придбала дешевий товар власної торговельної марки супермаркету, бо іншого на той момент просто не було. Двічі поїла, коли ж втретє висипала все, що лишилося в пакунку – жахнулася. "Я спочатку сподівалася, що це шматочок рибки, коли я зрозуміла, що це – гризун. Це голова мишки, щурика, я не знаю. Мені було бридко, я бігала по квартирі і не знала куди себе подіти", - зізнається Олександра.

Читайте такожМиша поласувала суші у столичному гіпермаркеті, та там проблем з гризунами не бачать (відео)Жінка звернулася на гарячу лінію мережі, її запросили приїхати до маркету знову. Там визнали провину, відшкодували мені гроші за упаковку квасолі та подарували клієнтці пляшку шампанського і торт. Про компенсацію моральної шкоди в цій ситуації наразі не йдеться.

"Це жахіття", - коментує появу гризуна в пачці заморожених овочів харчовий технолог Олена Сидоренко. Причиною цього вона вважає недбале виробництво. "Миша потрапила на етапі нарізання. Це просто нонсенс. Ми говоримо про нано-технології і бачимо голову миші у квасолі", - дивується фахівець.

Інфекції, які розносять гризуни холод може і не знищити, тож вечеря з таким інгредієнтом може стати останньою, бо миші здатні переносити холеру, чуму, лептоспіроз та інші хвороби, здатні спричинити загибель людини. У супермаркеті пояснили, що постачальник зі Сміли щорічно отримував високі оцінки якості, але після цього випадку його товарів до крамниці не приймають.

"Усі партії цього виду продукції виробника зняті з реалізації в усіх магазинах мережі. Постачальник заблокований. Ведеться розслідування", - повідомили в торговельній мережі.

Юрист Лаврентій Царук пояснює, що крім повернення грошей за придбаний товар, у продавця можна вимагати ще й відшкодування лікування, якщо продукт зашкодив здоров'ю, або ж моральну компенсацію. "Від кількох тисяч гривень до десяти-двадцяти максимум", - каже він. Якщо ж із підприємцями виникають непорозуміння, радить звертатися до Держпродспоживслужби, яка зобов'язана провести перевірку.