У Запоріжжі на зупинці знайшли свинячу голову з муляжем гранати (фото)

18:35, 21 лютого 2018
Інциденти
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Невідомі підкинули свинячу голову з муляжем гранати / фото УНІАН

Читайте такожНа Дніпропетровщині затримано п’яного чоловіка з гранатоюПро це повідомила прес-служба патрульної поліції Запорізької області.

"Сьогодні о 10:10 годині патрульним надійшов виклик про те що, на проспекті Металургів біля входу в парк лежить свиняча голова з предметом в роті схожим на гранату", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, до них звернулася жінка яка пояснила, що знайшла невідомий пакет на кінцевій зупинці громадського транспорту, що знаходиться біля парку, і віднесла його в парк. "Після того як вона відкрила пакет, жінка виявила всередині предмет схожий на гранату примотаний скотчем до свинячої голови", - зазначили в поліції.

Граната виявилася несправжньою / фото facebook.com/zaporizhiapolice

Правоохоронці охороняли місце події до приїзду вибухотехніків та слідчих. Експерти предмет оглянули - він виявився порожнім, його вилучили.

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Теги: #граната#Запоріжжя#голова свині