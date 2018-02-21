У Запоріжжі на зупинці знайшли свинячу голову з муляжем гранати (фото)

Жінка знайшла невідомий пакет на кінцевій зупинці, що знаходиться біля парку на проспекті Металургів в Запоріжжі.

У Запоріжжі невідомі залишили на зупинці громадського транспорту відрізану свинячу голову з прикріпленим до неї муляжем гранати.

Читайте такожНа Дніпропетровщині затримано п’яного чоловіка з гранатоюПро це повідомила прес-служба патрульної поліції Запорізької області.

"Сьогодні о 10:10 годині патрульним надійшов виклик про те що, на проспекті Металургів біля входу в парк лежить свиняча голова з предметом в роті схожим на гранату", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, до них звернулася жінка яка пояснила, що знайшла невідомий пакет на кінцевій зупинці громадського транспорту, що знаходиться біля парку, і віднесла його в парк. "Після того як вона відкрила пакет, жінка виявила всередині предмет схожий на гранату примотаний скотчем до свинячої голови", - зазначили в поліції.

Правоохоронці охороняли місце події до приїзду вибухотехніків та слідчих. Експерти предмет оглянули - він виявився порожнім, його вилучили.