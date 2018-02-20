На Київщині п’яний екс-учасник АТО стріляв з автомата та кидав гранати у сусідів (фото)

Під час затримання він стріляв по правоохоронцям та намагався втекти на службовій автівці.

У Київській області п’яний екс-учасник антитерористичної операції стріляв з автомата та кидав гранати у сусідів.

Як інформує прес-служба Головного управління Національної поліції у Київській області, вчора, 19 лютого, близько 19.00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в селі Залісся Броварського району місцевий мешканець в стані алкогольного сп’яніння влаштував стрілянину по людям.

"На подвір’ї, за місцем проживання, чоловік в стані алкогольного сп’яніння з автоматичної зброї влаштував стрілянину та кинув гранати у бік своїх сусідів. У результаті вибухів постраждали двоє людей, які з різними тілесними ушкодженнями були доправлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Києві п'яний чоловік відкрив стрілянину по натовпу людей: фото з місця інцидентуКрім того, під час затримання правопорушник з автомата Калашникова відкрив прицільний вогонь та кинув бойову гранату у бік працівників поліції. Після цього він намагався втекти на службовій автівці. Але правоохоронці застосували до нього засоби фізичного впливу, спецзасоби і затримали.

"На місці події поліцейські вилучили 40 гільз калібру 5,45 мм, уламки гранати «Ф-1», дві чеки та два кільця від гранати, патрони, автомат АК-47, магазини від нього та пістолет револьвер. Всі вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз", - повідомили у прес-службі.

Затриманим виявився 53-річний місцевий житель, який раніше брав участь у проведенні антитерористичної операції в складі Збройних сил України.

За виявленими фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ст.15 (замах на злочин), ч.2 п.7 ст.115 (умисне вбивство), за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.