У Львові виявили схованку із арсеналом сучасних боєприпасів

Згідно з інформацією СБУ, у лісопосадці на околиці Львова виявили дві гранати Ф-1, одну кумулятивну протитанкову гранату та одну гранату РГД-5.

У Львові співробітники СБУ спільно з вибухотехніками Нацполіції області сьогодні, 22 лютого, виявили сховок із боєприпасами сучасного взірця.

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Як повідомив УНІАН речник Управління СБУ у Львівській області Олег Александров, схованку із боєприпасами виявили в ході проведення оперативно-розвідувальних заходів поблизу гаражного кооперативу на околиці міста.

«Оперативники спецслужби вилучили зі схрону, облаштованого у лісопосадці на околиці Львова, дві гранати Ф-1, одну кумулятивну протитанкову гранату та одну гранату РГД-5», - повідомив Александров.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 КК України (Зберігання, передача чи збут бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, що карається позбавленням волі на строк до п'яти років).

Слідчі дії тривають. Походження боєприпасів встановлюється.