У Росії автомобіль влетів у натовп людей під час салюту, є жертви (фото, відео)
У російському Новосибірську під час святкового феєрверку на честь Дня захисника Вітчизни у натовп людей в'їхав автомобіль Honda.
Поки відомо про двох загиблих: дворічну дитину та її матір. П'ятеро людей постраждали. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
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Після цього автомобіль врізався у стовп. За попередньою версією, водій задивився на салют, не встежив за дорогою і втратив керування. Він у ДТП не постраждав.
"Дитина 2015 р. н. загинула на місці події, жінка, за попередньою інформацією мати малюка, померла у кареті швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні "Новосибірської служби евакуації "АСТ-54".
На місці події працюють співробітники ДПС, встановлюються всі обставини події.
Як повідомляв УНІАН, 25 грудня автобус у Москві біля станції "Слов'янський бульвар" в'їхав у підземний перехід. В результаті аварії загинули щонайменше четверо людей.