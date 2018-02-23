У Росії автомобіль влетів у натовп людей під час салюту, є жертви (фото, відео)

За попередньою версією, водій задивився на салют, не встежив за дорогою й втратив керування.

У російському Новосибірську під час святкового феєрверку на честь Дня захисника Вітчизни у натовп людей в'їхав автомобіль Honda.

Поки відомо про двох загиблих: дворічну дитину та її матір. П'ятеро людей постраждали. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Після цього автомобіль врізався у стовп. За попередньою версією, водій задивився на салют, не встежив за дорогою і втратив керування. Він у ДТП не постраждав.

"Дитина 2015 р. н. загинула на місці події, жінка, за попередньою інформацією мати малюка, померла у кареті швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні "Новосибірської служби евакуації "АСТ-54".

На місці події працюють співробітники ДПС, встановлюються всі обставини події.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня автобус у Москві біля станції "Слов'янський бульвар" в'їхав у підземний перехід. В результаті аварії загинули щонайменше четверо людей.