Смерть прикордонника на полігоні Львівщини: затримали керівника стрільб

За даними прокуратури, до трагічної події призвело порушення техніки безпеки керівником стрільб.

Військова прокуратура Львівського гарнізону розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України службових повноважень, внаслідок чого загинув 36-річний прапорщик.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

«Встановлено, що 22 лютого керівник стрільб кінологічного навчального центру ДПС України, що в смт Великі Мости на Львівщині, під час виконання навчальних стрільб, порушивши порядок та техніку безпеки під час їх проведення, перевищив службові повноваження, чим спричинив загибель військовослужбовця за контрактом прикордонної комендатури швидкого реагування кінологічного навчального центру», - йдеться у повідомленні.

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За попередньою версією, 36-річний прапорщик, отримавши поранення голови, загинув близько 12.30 на території полігону навчального центру внаслідок детонації боєприпасу РПГ-7В (ручного протитанкового гранатомета).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 426-1 КК України здійснює Головне управління Нацполіції України у Львівській області, а процесуальне керівництво – військова прокуратура гарнізону.

Як зазначає ТСН, керівника стрільб - досвідченого офіцера, який неодноразово був в зоні АТО - затримали і оголосили йому про підозру. За перевищення влади і службових повноважень полковнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого на Львівщині під час навчальних стрільб на полігоні кінологічного навчального центру у місті Великі Мости загинув військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування Державної прикордонної служби України у Львівській області.

За інформацією помічника начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Володимира Шеремета, прапорщик загинув під час навчально-тренувальної стрільби з РПГ-7.