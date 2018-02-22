На Львівщині під час навчань загинув прикордонник

В цей час оперативно-слідчою групою проводяться невідкладні слідчі дії.

У Львівській області під час навчальних стрільб загинув прикордонник.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

«Сьогодні під час виконання навчальних стрільб трагічно загинув військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування Державної прикордонної служби України, що у Львівській області. По цьому факту прикордонне відомство негайно поінформувало підрозділи військової прокуратури, Національної поліції у Львівській області та інші взаємодіючі структури», – йдеться у повідомленні.

Помічник начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Володимир Шеремет повідомив УНІАН, що прапорщик загинув близько 13.00 під час навчально-тренувальної стрільби з РПГ-7 (ручного протитанкового гранатомету).

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В цей час оперативно-слідчою групою проводяться невідкладні слідчі дії.

Раніше у Мар'їнці військовий застрелив співслужбовця.