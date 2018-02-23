Жорстоке вбивство українки у Єгипті розкрито (відео)

В орендованій квартирі у Хургаді знайшли тіло українки із 13 ножовими пораненнями.

У Хургаді поліція знайшла тіло дівчини родом із Ніжина з численними пораненнями. Її виявили мертвою в орендованій квартирі.

До поліції зателефонували сусіди, коли відчули неприємний запах. На тілі дівчини були численні ножові поранення, більшість - у ділянці живота.

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За джерелами ТСН, поліція затримала вбивцю. Ним виявився злодій, який хотів пограбувати квартиру і сподівався, що вдома нікого немає. Та коли дівчина повернулася раніше, він дістав ножа.

Раніше посольство України в Єгипті повідомило, що 21 лютого 2018 року в місті Хургада було вбито громадянку України, яка проживала на території Єгипту в громадянському шлюбі з громадянином цієї країни.