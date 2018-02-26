У Харкові 86-річна жінка покінчила з собою в лікарні

23:32, 26 лютого 2018
Інциденти
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Опинившись в неврологічному відділенні, жінка вирішила звести рахунки з життям / Фото УНІАН

НП сталася 23 лютого в Зміївському районі. Інформація про самогубство пацієнтки надійшла вранці в місцевий відділ поліції від медиків неврологічного відділення районної лікарні. Про це повідомили в прес-службі ГУНПУ в Харківській області.

Читайте такожЯпонська журналістка померла через надмірний трудоголізм"86-річна мешканка села Таранівка Зміївського району вистрибнула з вікна четвертого поверху лікарні і загинула від отриманих травм", - розповіли в поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою «самогубство» Кримінального кодексу України. Всі обставини встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Молдові чоловік зарізав зірку Playboy, а потім покінчив з собою.

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Теги: #самогубство у Харкові