У Харкові 86-річна жінка покінчила з собою в лікарні

Жінка вистрибнула з вікна четвертого поверху лікарні і загинула від отриманих травм.

НП сталася 23 лютого в Зміївському районі. Інформація про самогубство пацієнтки надійшла вранці в місцевий відділ поліції від медиків неврологічного відділення районної лікарні. Про це повідомили в прес-службі ГУНПУ в Харківській області.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою «самогубство» Кримінального кодексу України. Всі обставини встановлюються.

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