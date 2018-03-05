У Києві автомобіль з патрульними влетів у евакуатор: двоє поліцейських госпіталізовані (фото, відео)
10:52, 05 березня 2018Інциденти
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В результаті аварії постраждали двоє поліцейських - водій і пасажир, які не були пристібнуті.
За попередніми даними, зіткнення сталося через перевтому / dtp.kiev.ua
У Києві цієї ночі сталося ДТП за участю патрульної поліції. Близько 3 години ночі "Пріус" поліцейських на порожній дорозі влетів у евакуатор, у наслідок чого постраждали двоє правоохоронців.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
"На порожній дорозі в 3:00 ночі патрульний "Пріус", не гальмуючи, врізався в евакуатор", - розповіли свідки.
Обох патрульних терміново госпіталізували / dtp.kiev.ua
В результаті аварії постраждали двоє поліцейських - водій і пасажир, які не були пристебнуті. Обох патрульних терміново госпіталізували.
За попередніми даними, зіткнення сталося через перевтому, правоохоронці кажуть, що їхали зі швидкістю близько 50-60 км / ч.
ДТП з патрульними в Києві
Як повідомляв УНІАН, в результаті ДТП під Москвою загинув один українець, ще один постраждав.
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