У Києві автомобіль з патрульними влетів у евакуатор: двоє поліцейських госпіталізовані (фото, відео)

В результаті аварії постраждали двоє поліцейських - водій і пасажир, які не були пристібнуті.

У Києві цієї ночі сталося ДТП за участю патрульної поліції. Близько 3 години ночі "Пріус" поліцейських на порожній дорозі влетів у евакуатор, у наслідок чого постраждали двоє правоохоронців.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"На порожній дорозі в 3:00 ночі патрульний "Пріус", не гальмуючи, врізався в евакуатор", - розповіли свідки.

В результаті аварії постраждали двоє поліцейських - водій і пасажир, які не були пристебнуті. Обох патрульних терміново госпіталізували.

За попередніми даними, зіткнення сталося через перевтому, правоохоронці кажуть, що їхали зі швидкістю близько 50-60 км / ч.

Як повідомляв УНІАН, в результаті ДТП під Москвою загинув один українець, ще один постраждав.