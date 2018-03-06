Різанина в урядовому кварталі: ЗМІ дізналися, ким був загиблий

15:27, 06 березня 2018
Інциденти
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Еспресо

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Про це повідомляють "Вартові. Еспресо".

За інформацією журналістів, директор ТОВ "AQ Пластик" Захарчук Сергій Олександрович приблизно в 10:20 прямував до своєї машини, коли невідомий напав на нього та вдарив ножем у ногу. Поки директору надавали допомогу, він помер. Ймовірно, нападник зачепив артерію. Повідомляється, що Захарчуку Сергію було 38 років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Києва невідомий напав на чоловіка і вдарив його ножем, внаслідок чого потерпілий помер. Інцидент стався на вулиці Лютеранській, 30, у дворі біля елітного позашляховика у глухому закутку, розташований в самому центрі урядового кварталу.

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Теги: #різанина в Києві#зарізали чоловіка