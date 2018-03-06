В урядовому кварталі Києва зарізали чоловіка (фото, відео)

12:54, 06 березня 2018
Інциденти
1722 0

У центрі Києва невідомий напав на чоловіка та штрикнув його ножем, внаслідок чого потерпілий помер.

Читайте такожБіля станції метро чоловік порізав двох киян (фото)Інцидент стався на вулиці Лютеранській, 30, у дворі біля елітного позашляховика в глухому закутку, що розташований у самому центрі урядового кварталу. Про це повідомляють "Вартові.Еспресо".

За попередньою інформацією, потерпілий підходив до автівки, яка була припаркована у дворі. У цей час на нього і скоїли напад.

Чоловік втратив багато крові, його забрала карета "швидкої", втім він помер, не доїхавши до лікарні. Тим часом правоохоронці розшукують зловмисника. 

Як повідомляв УНІАН, у Києві на зупинці зарізали чоловіка через чергу на маршрутку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #урядовий квартал#вбивство у Києві#зарізали чоловіка