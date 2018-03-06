В урядовому кварталі Києва зарізали чоловіка (фото, відео)

Чоловік втратив багато крові, він помер дорогою до лікарні у швидкій.

У центрі Києва невідомий напав на чоловіка та штрикнув його ножем, внаслідок чого потерпілий помер.

Читайте такожБіля станції метро чоловік порізав двох киян (фото)Інцидент стався на вулиці Лютеранській, 30, у дворі біля елітного позашляховика в глухому закутку, що розташований у самому центрі урядового кварталу. Про це повідомляють "Вартові.Еспресо".

За попередньою інформацією, потерпілий підходив до автівки, яка була припаркована у дворі. У цей час на нього і скоїли напад.

Чоловік втратив багато крові, його забрала карета "швидкої", втім він помер, не доїхавши до лікарні. Тим часом правоохоронці розшукують зловмисника.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на зупинці зарізали чоловіка через чергу на маршрутку.