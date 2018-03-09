На Сумщині невідомі підкинули у під`їзд багатоповерхівки двомісячне немовля (фото)
У місті Лебедин Сумської області невідомі підкинули у під’їзд багатоквартирного житлового будинку двомісячне немовля.
Читайте такожВ Одеській області повісився п'ятикласникЯк повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Сумської області, у ніч із 8 на 9 березня дитину підкинули під двері однієї з квартир.
Хлопчик лежав на підлозі біля дверей, загорнутий у ковдру. Мешканка квартири забрала дитину додому та повідомила про нього поліцію і «швидку медичну допомогу». Викликані медики оглянули малюка та дійшли висновку, що йому близько двох місяців.
У даний час дитина перебуває у лікарні, за даними медиків, немовля у вкрай занедбаному стані і досить виснажене.
Працівники поліції склали відповідний акт про знайдення дитини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
До розшуків родичів хлопчика залучено спецпідрозділи та особовий склад Лебединського і всіх сусідніх районних відділів та відділень поліції. Правоохоронці обходять квартири та будники громадян, особлива увага приділяється недавнім породіллям.
Нагадаємо, у жовтні минулого року 20-річна мешканка Києва викрала з дитячого саду в Оболонському районі двомісячну дитину. 23 лютого стало відомо, що Київська місцева прокуратура №5 завершила досудове розслідування викрадення та скерувала обвинувальний акт стосовно зловмисниці до суду.