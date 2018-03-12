У Києві брила снігу знищила "ангела" (фото)

Встановлена у жовтні 2015 року скульптура на балконі в музеї Тараса Шевченка постраждала від падіння льоду.

У центрі Києва від падіння льоду постраждала скульптура "Ангел доброти", яку встановили в жовтні 2015 року на балконі другого поверху Національного музею Тараса Шевченка (бульвар Тараса Шевченка, 12).

У суботу на Ангела впала снігова брила з даху і відбила йому голову. Ангел був невеликого розміру: висотою 1,3 м, важив близько 8 кг, оскільки виготовлений з пінополістиролу, передає "Сегодня".

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"Скульптуру подарувало нам посольство Литви в Україні для покращення настрою мешканців та гостей Києва. Такі янголята є в багатьох містах Європи та світу. Янголятко було встановлене тимчасово. Ми, найімовірніше, не будемо його відновлювати. Нас попереджали, що він простоїть недовго, максимум півроку або рік, але янголятко протрималося значно довше... Ми його зараз прикрили накидкою. А у вівторок приймемо остаточне рішення, що з ним робити. Але, швидше за все, він не підлягає відновленню і буде демонтований", — розповіли в Національному музеї Тараса Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого на Алеї Героїв Небесної Сотні на знак поваги до загиблих з'явилися "Ангели Пам'яті".