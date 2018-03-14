На Київщині поліція затримала росіянина, який перебуває в міжнародному розшуку

01:49, 14 березня 2018
Інциденти
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Чоловік не мав документів на право проживання в Україні / фото kv.npu.gov.ua

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Зазначається, що чоловік не мав документів на право проживання в Україні і, як виявилося, перебуває в міжнародному розшуку за посягання на життя співробітника правоохоронного органу у Республіці Молдова та розбійний напад на території Росії.

Іноземця затримали в порядку ст. 208 КПК України. На даний час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо його подальшої екстрадиції до Республіки Молдова.

Нагадаємо, раніше в столичному аеропорту «Київ» прикордонники затримали росіянина, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в причетності до терористичної організації.

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Теги: #поліція#Київщина