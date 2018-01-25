Поліція перевіряє повідомлення про замінування торгового центру "Україна" в центрі Києва (фото)

Поліція перевіряє повідомлення про замінування торгового центру "Україна", який знаходиться на площі Перемоги, в центрі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, поліція евакуювала відвідувачів торгового центру. Доступ до будівлі перекрито обмежувальною стрічкою.

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Біля центрального входу до торгового центру "Україна" чергують автомобілі поліції, швидкої допомоги та пожежний автомобіль. Правоохоронці зазначили, що нещадавно надійшов анонімний дзвінок про замінування будівлі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві за неправдиве повідомлення про замінування чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі.