У поліції розповіли подробиці загадкової смерті чоловіка на столичному Подолі

За словами свідків, чоловік вийшов і кілька разів вдарив себе ножем у шию.

Сьогодні на Подолі у Києві біля закладу громадського харчування виявили труп чоловіка.

За словами свідків, чоловік вийшов і кілька разів вдарив себе ножем у шию. Цю інформацію наразі перевіряють. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва. Там повідомили, що загиблий - мешканець Києва 1989 року народження.

Читайте такожБіля столичної недобудови знайшли тіло дівчини-підлітка"Попередньо відомо, що чоловік із дівчиною перебували у закладі. Після обіду вони рушили до виходу, однак дівчина повернулася, бо забула банківську картку. Коли ж повернулася, побачила непритомного чоловіка із ножовим пораненням шиї", - йдеться у повідомленні поліції.

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ст.115 (умисне вбивство) з позначкою "самогубство". Однак остаточну причину смерті встановить експертиза.

На місці працюють експерти-криміналісти та кінологи, слідчі опитують свідків та очевидців події.