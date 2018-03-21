Сніговий колапс у Дніпрі: обвалився дах входу в підземний перехід (відео)
10:52, 21 березня 2018Інциденти
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Люди не постраждали, дах було оперативно демонтовано.
Металева конструкція не витримала навантаження снігу / фото ДСНС у Дніпропетровській області
У Дніпрі через сніг обвалився металевий дах над підземним переходом на Запорізькому шосе.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області, повідомлення про це на телефон служби порятунку надійшло 20 березня о 18:36.
У Дніпрі під вагою снігу завалився металевий дах на виході з підземного переходу
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По прибуттю до місця події рятувальники виявили обвалений металевий навісний дах площею понад 10 кв. м над входом до підземного пішохідного переходу. Металева конструкція не витримала навантаження снігу.
Ніхто з людей не постраждав. Дах було оперативно демонтовано.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі через сніговий колапс можуть оголосити надзвичайний стан.
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