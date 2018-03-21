Сніговий колапс у Дніпрі: обвалився дах входу в підземний перехід (відео)

Люди не постраждали, дах було оперативно демонтовано.

У Дніпрі через сніг обвалився металевий дах над підземним переходом на Запорізькому шосе.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області, повідомлення про це на телефон служби порятунку надійшло 20 березня о 18:36.

Читайте такожУ Запоріжжі перекинулася маршрутка з пасажирами (відео)

По прибуттю до місця події рятувальники виявили обвалений металевий навісний дах площею понад 10 кв. м над входом до підземного пішохідного переходу. Металева конструкція не витримала навантаження снігу.

Ніхто з людей не постраждав. Дах було оперативно демонтовано.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі через сніговий колапс можуть оголосити надзвичайний стан.