У Верховній Раді з собаками шукають вибухівку

Приміщення парламенту перевіряється за допомогою спеціальних пристроїв, які виявляють вибухові предмети.

Кілька представників державної охорони із собаками перевіряють кулуари Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, майже все керівництво охорони парламенту перебуває в кулуарах.

Крім того, приміщення парламенту перевіряється за допомогою спеціальних пристроїв, які виявляють вибухові предмети.

Читайте такожУ Києві затримали чоловіка, який кинув гранату під авто поліції

Представники охорони відмовляються від пояснень, з чим пов’язана перевірка.

Раніше повідомлялося, що Надія Савченко на тому тижні нібито занесла в зал парламенту три гранати і пістолет. Народний депутат, представник президента в парламенті Ірина Луценко заявляла, що депутата Надію Савченко вивели з сесійної зали Верховної Ради, оскільки за її участі виникла певна загрозлива ситуація.

Сама ж Савченко пізніше розповіла, що в парламенті вона була з нагородною зброєю.