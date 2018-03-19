У Верховній Раді з собаками шукають вибухівку
Кілька представників державної охорони із собаками перевіряють кулуари Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, майже все керівництво охорони парламенту перебуває в кулуарах.
Крім того, приміщення парламенту перевіряється за допомогою спеціальних пристроїв, які виявляють вибухові предмети.
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Представники охорони відмовляються від пояснень, з чим пов’язана перевірка.
Раніше повідомлялося, що Надія Савченко на тому тижні нібито занесла в зал парламенту три гранати і пістолет. Народний депутат, представник президента в парламенті Ірина Луценко заявляла, що депутата Надію Савченко вивели з сесійної зали Верховної Ради, оскільки за її участі виникла певна загрозлива ситуація.
Сама ж Савченко пізніше розповіла, що в парламенті вона була з нагородною зброєю.