У Чернігові викрито групу осіб, які готували антиукраїнські акції

Співробітники прокуратури Автономної Республіки Крим та СБУ провели в Чернігові шість обшуків удома в осіб, яких підозрюють в організації антидержавницьких акцій в Україні.

У Чернігові учора проведено кілька обшуків, під час яких викрито групу осіб, які готували антиукраїнські акції.

Про це повідомляє прес-група управління СБУ в області.

Згідно з повідомленням, співробітники прокуратури Автономної Республіки Крим та СБУ провели в Чернігові шість обшуків удома в осіб, яких підозрюють в організації антидержавницьких акцій в Україні.

Акції були спрямовані на нанесення шкоди міжнародному іміджу України та дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні.

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Зазначається, що під час обшуків виявлено та вилучено заборонені предмети, у тому числі, гранати, тротилові шашки з електричними запалами, а також карти регіонів України з позначками місць, «георгіївські» стрічки та російські прапори, що свідчить про підготовку до протиправних антиукраїнських акцій.

Обшуки провели в рамках відкритого кримінального провадження за фактом вчинення низки злочинів, зокрема, «державна зрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» та «створення злочинної організації.