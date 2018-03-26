В Одесі патрульний автомобіль упав з мосту, постраждали двоє поліцейських

В результаті ДТП в Одесі пошкоджено службовий автомобіль Renault і постраждали двоє співробітників поліції.

В Одесі сьогодні в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля патрульної поліції постраждали двоє правоохоронців. Читайте такожНа Львівщині BMW вилетів на "зустрічку" - загинув військовий комісар (фото) Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, в результаті ДТП пошкоджено службовий автомобіль Renault. Обставини події будуть встановлені в ході службової перевірки. Наголошується, що двом співробітникам поліції надається медична допомога. Зі слів очевидців, патрульний автомобіль «злетів» із Горбатого моста, розташованого в Малиновському районі міста.

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