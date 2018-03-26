В Одесі патрульний автомобіль упав з мосту, постраждали двоє поліцейських

21:49, 26 березня 2018
Інциденти
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Фото dumskaya.net

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Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, в результаті ДТП пошкоджено службовий автомобіль Renault.

Обставини події будуть встановлені в ході службової перевірки. Наголошується, що двом співробітникам поліції надається медична допомога.

Зі слів очевидців, патрульний автомобіль «злетів» із Горбатого моста, розташованого в Малиновському районі міста.

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Теги: #поліція#ДТП в Одесі