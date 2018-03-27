В Одесі затримали членів етнічного злочинного угруповання, вилучивши вкрадену у військових частинах зброю

Обшуки проводилися в рамках розслідування інциденту в одному з ресторанів, де підстрелили молодого чоловіка.

В Одесі затримано учасників етнічного злочинного угруповання, у яких вилучено викрадену у військових частинах зброю і боєприпаси.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 22 березня до однієї з міських лікарень звернувся молодий чоловік з вогнепальним пораненням стегна. Медики повідомили в поліцію про те, що постраждалий відмовлявся повідомити про обставини отримання поранення, хотів швидше отримати медичну допомогу і піти.

За словами начальника регіонального главку Нацполіціі Дмитра Головіна, поліцейським постраждалий заявив, що поранився через необережність при поводженні з травматичною зброєю.

«Цю версію нам активно підтвердила його «група підтримки» з 11 осіб. Однак сумніви викликали, зокрема й, характер поранення. Тому оперативники доставили всю компанію до відділу поліції, де хлопцям довелося розповісти про інцидент, який стався в одному з відомих ресторанів», - повідомив Головін.

Встановлено, що друга сторона конфлікту - члени етнічного злочинного угруповання - всі раніше судимі в Азербайджані.

Як зазначив Головін, надалі при проведенні оперативно-слідчих заходів учора, 26 березня, у підозрюваних було виявлено й вилучено вогнепальну зброю (зокрема, пістолети), боєприпаси, раніше викрадені з військових частин, а також дві престижні іномарки, одна з яких на російській реєстрації.

Наразі проводяться відповідні невідкладні заходи. За попередніми даними, затримано трьох підозрюваних.