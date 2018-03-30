В Одесі автомобіль провалився в 4-метрову яму посеред дороги (відео)

Міська влада припускає, що причиною розмиття грунту під асфальтом могла стати аварія водопроводу чи каналізації.

В Одесі на проїжджій частині сьогодні утворилося 4-метрове провалля.

Як передає кореспондент УНІАН, провалля утворилося на проїжджій частині по вулиці Дюковській, поряд із національним університетом «Одеська морська академія».

У широку яму, завглибшки кілька метрів, яка раптово утворилася на дорозі, потрапив автомобіль, який вже витягли.

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На місце події прибули представники профільних служб. За словами представника управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради, можливо, що провалля утворилося через водоносні мережі - водопроводу чи каналізації. Зокрема, прорив привів до розмиття грунту під асфальтом.

«Ймовірно, втрати у водоносних мережах. З’ясовуємо, що сталося, щоб усунути причину винесення грунту. Потім буде проведено тампонацію і відновлення дорожнього полотна», - відзначили в управлінні.

У свою чергу, у прес-службі приватної водопостачальної компанії «Інфоксводоканал» заявили, що фахівці цього підприємства свої комунікації обстежили - течі каналізації й водопроводу немає.

«Всі мережі у справному стані», - наголосили в компанії. В даний час рух транспорту в цьому місці перекрито.