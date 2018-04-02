Прикордонники викрили чергову схему незаконного ввезення в Україну автівок з іноземною реєстрацією

Зловмисники використовували підроблені контрольні талони для ввезення авто з Польщі.

Прикордонники викрили схему незаконного ввезення в Україну транспортних засобів іноземної реєстрації та їх подальшої легалізації в Україні.

Про це повідомили у прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Оперативники Держприкордонслужби викрили схему незаконного ввезення в Україну транспортних засобів іноземної реєстрації та їх подальшої легалізації на території нашої держави. Також було встановлено коло осіб, які незаконно і зухвало взяли на себе повноваження державних органів», - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що зловмисники незаконно ввозили в Україну з Польщі автомобілі польської і литовської реєстрації, використовуючи підроблені контрольні талони з відмітками прикордонної служби і митниці про перетин кордону. Наразі підтверджено незаконне ввезення через пункт пропуску «Ягодин» 131 транспортного засобу.

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В рамках розслідування проведено обшуки у семи фігурантів справи. «Оперативними підрозділами із залученням спецпідрозділу Держприкорлонслужби «Дозор» 30 березня проведено обшуки у приватних господарствах Любомльського району Волинської області, а це – 7 фігурантів справи», - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків виявлено 4 незаконно ввезених транспортних засоби, 32 комплекти номерних знаків на автомобілі польської та української реєстрації, підроблені датоштампи прикордонних і митних органів. Також, додали у ДПСУ, було знайдено окремі елементи відтисків і штампів на українській і польській мовах, що використовувались для підробки документів; підроблені печатки польських нотаріусів; понад 1 тис. бланків контрольних талонів; понад 60 польських свідоцтв про реєстрацію автівок; майже 60 пакетів документів на автомобілі, в тому числі і підроблені бланки доручень на право керування, поліси страхування, договори купівлі-продажу.

Раніше у Дніпрі затримали чоловіків, які крали колеса з припаркованих автівок.