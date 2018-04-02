Учасникам перестрілки в нічному клубі Івано-Франківська оголосили підозру (відео)

Сьогодні суд має обрати для них запобіжний захід.

Шістьом учасникам перестрілки в нічному клубі Івано-Франківська оголосили підозру через хуліганські дії із застосуванням зброї.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За словами поліції сварка між нетверезими компаніями розпочалася в ніч на неділю у розважальному закладі. Втрутилася його охорона і вивела молодих людей на двір.

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Однак ті не заспокоїлися, викликали підмогу зі зброєю, повернулися до клубу та почали стріляти.

Двоє випадкових очевидців отримали незначні поранення. 11 гостей клубу поліція затримала. У них вилучили травматичну та мисливську зброї, 5 з них, як свідків, згодом відпустили.

Шістьом учасникам перестрілки сьогодні суд має обрати запобіжний захід.