На Дніпропетровщині жінка провалилася під землю на дитячому майданчику (фото)

Сьогодні комунальники все це утрамбували непросадочним матеріалом, пісок повернули на місце.

Під час прогулянки з дитиною на дитячому майданчику криворожанка провалилася в дірку, що утворилася просто під ногами.

Про подію написала сама постраждала Наталія Василіхина на своїй сторінці у Facebook: "Зараз гуляла з дитиною у дворі і на дитячому майданчику, де пісочник... провалилася в яму по пояс. Такий же обвал без дна у сусідньому дворі, збільшується. Що це? І куди з цим звертатися? Я злякатися не встигла, а малий, звичайно...була мама й немає".

Її з цієї ями дістали випадкові перехожі.

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"Смішного мало, реально місце, де гуляють наші діти. Була б я худіша, пішла б вся під землю. По пояс... я шокована. Діти, пісочок... наш двір", - повідомила криворожанка.

Як повідомив представник фірми-управителя будинку "Центробуду", робітники одразу ж виїхали на місце події, щоб з'ясувати причини утворення діри на дитячому майданчику, передає 0564.

Він зазначив, що, найімовірніше, земля провалилася через вентиляційні шахти для бомбосховища.

"Я так розумію, що з часом жителі захарастили цей вентиляційний канал і в підсумку знесли цю споруду. Зверху це засипали будівельним сміттям, засипали піском і влаштували там мікродитячий майданчик", – сказав представник фірми-управителя.

Сьогодні комунальники все це утрамбували непросадочним матеріалом, пісок повернули на місце.