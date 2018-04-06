На Волині ліквідували підпільний цех з виробництва алкоголю

У ході обшуків вилучено понад 8,6 тис. літрів горілчаних виробів та підготовлених до розливу сумішей, а також 7,2 тис. блоків сигарет іноземного виробництва.

На Волині правоохоронці припинили роботу підпільного цеху з виробництва контрафактного алкоголю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Волинської області, сьогодні правоохоронці поблизу Луцька виявили спеціально обладнане приміщення та засоби для виробництва алкогольних напоїв.

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Серед напоїв, які виготовляли у цеху, горілка та віскі під торговельними марками іноземних виробників. Свою продукцію зловмисники реалізовували в інших областях України.

Під час обшуків за місцем проживання та незаконної діяльності фігурантів було вилучено понад 8,6 тис. літрів горілчаних виробів та підготовлених до розливу сумішей, а також 7,2 тис. блоків сигарет іноземного виробництва без марок акцизного податку.

Затримано також вантаж готової продукції, переданий зловмисниками до відправки за межі Волині.

За фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту і збуту підакцизних товарів та незаконних дій з марками акцизного податку відкрито кримінальні правопорушення, передбачені ч.1, 2 ст. 204, ч.1 ст. 199 Кримінального кодексу.