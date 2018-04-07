На Дніпропетровщині сталося жорстоке вбивство: жінка підірвалася через електроприлад, в який заклали вибухівку

В середині електроприладу знаходився, ймовірно, корпус гранати з електродетонатором, який, в свою чергу, був під'єднаний до дротів живлення приладу.

Сьогодні на Дніпропетровщині сталося жорстоке вбивство жінки. Надійшло повідомлення, що в приватному будинку стався вибух газу та виявлено труп жінки-власниці, 1972 р.н., з множинними осколковими пораненннями обличчя та рук.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник керівника Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"По прибуттю поліціі було встановлено, що в руках жінки спрацював саморобний вибуховий пристрій, замаскований під побутовий електроприлад. В середині нього знаходився, ймовірно, корпус гранати з електродетонатором, який, в свою чергу, був під'єднаний до дротів живлення приладу. Вже в ході проведення необхідних заходів було встановлено, що ще на початку березня на подвір’ї свого будинку біля забору ця жінка разом з чоловіком знайшли пакет, в якому знаходився електричний побутовий прилад та ще деякі речі. Пакет оглянули та вирішили залишити собі", - написав він.

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За його словами, швидше за все, сьогодні зранку жінка вирішила використати це побутовий електроприлад, приєднала його до електромережі та в цей час пролунав вибух.

"Поліція проводить заходи, спрямовані на встановлення особи вбивці, який виготовив та в подальшому використав такий жорстокий спосіб задля позбавлення життя людей. Чи спрямовано це було проти позбавлення життя саме цієї жінки - покаже слідство", - додав Аброськін.

Раніше у Дніпрі затримали кілера, який готувався до вбивства.