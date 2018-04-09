У Львові чоловік помер після побиття охоронцями ресторану

Правоохоронці встановили особу загиблого - ним виявився 31-річний мешканець Червонограда.

У Львові після конфлікту з охоронцями ресторану помер 31-річний чоловік. Обставини його загибелі встановлюють правоохоронці.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, у ніч на 9 квітня поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Римлянина у Львові охоронці розважального закладу побили одного з відвідувачів. Чоловік помер до приїзду лікарів.

На місці інциденту працювали слідчі. Правоохоронці встановили особу померлого - ним виявився 31-річний мешканець Червонограда.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання - від семи до десяти років позбавлення волі. Призначено судово-медичну експертизу.

Як повідомляє ZAXID.NET, інцидент стався у львівському ресторані «Старгород». За словами очевидців, чоловік помер після того, як його побила охорона закладу.

У самому «Старгороді» коментувати інцидент відмовилися.

У лютому повідомлялось, що у Львові п’яний інспектор комунального підприємства «Муніципальна варта» у маршрутці побив пасажира і погрожував іншим людям зброєю.