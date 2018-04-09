Прикордонники затримали на кордоні з Польщею шахрая з Німеччини
На кордоні з Польщею українські прикордонники затримали шахрая, якого розшукують у Німеччині.
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Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, громадянина Німеччини розшукували на батьківщині правоохоронні органи за вчинення злочину передбаченого статтею 374 КК Німеччини «Шахрайство».
Вчора в пункті пропуску «Ягодин» під час оформлення подорожуючих громадян прикордонниками Луцького загону, спрацювала міжнародна база даних Інтерполу.
Крім того, повідомляється про виявлений в цьому ж пункті пропуску військовослужбовцями викрадений в Литві автомобіль «Chrysler» 2004 року випуску. За кермом транспортного засобу латвійської реєстрації знаходився громадянин України.
За даними фактами поінформовано українське бюро Інтерполу в місті Києві. Затриманого іноземця та іномарку передано співробітникам Нацполіції.
Нагадаємо, у лютому на Львівщині правоохоронці затримали іноземця, який з 2011 року перебував у міжнародному розшуку за скоєння зґвалтування групою осіб.