В Одеській області сім'я 14 років утримувала в трудовому рабстві трьох осіб

В Балтському районі Одеської області поліцейські цього тижня викрили сім'ю, яка утримувала в трудовому рабстві трьох людей упродовж 14 років. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, до правоохоронців Балтського відділу поліції звернувся із заявою місцевий житель.

Чоловік повідомив, що, починаючи з 2003 року, сім'я представників однієї з національних меншин, які проживають в області, застосовуючи насильство, змушувала його, його сестру і 64-річну матір працювати у своєму домогосподарстві.

«Так звані господарі «виховували» у сім'ї заявника працьовитість за допомогою численних побоїв і змушували «гнути спину» заради власного благополуччя. Щоб зробити «рабів» слухнянішими, у них відібрали цивільні паспорти і банківську картку, на яку мати - єдина годувальниця в родині - отримувала пенсію за віком», - розповіли в главку.

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Регулярно зазнаючи побоїв, залякані родичі упродовж 14 років лише двічі звернулися за медичною допомогою, однак жодного разу - до правоохоронних органів.

Під час розслідування встановлено, що нещодавно жінка похилого віку саме під час примусових робіт впала від того, що стався інсульт. Її привезли додому і, щоб не було простою в роботі, так звані «господарі» силоміць забрали її доньку. Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисників вилучено речові докази незаконного позбавлення волі людей.

«Найближчим часом правопорушникам буде повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід. Слідство триває», - наголосили у відділі.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що українець провів 17 років у рабстві на тваринницькій фермі в Азербайджані.