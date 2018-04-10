В Україні заарештували іранця, розшукуваного США за відмивання грошей
В Україні заарештовано громадянина Ірану, якого на початку квітня прикордонники затримали в міжнародному пункті пропуску аеропорту «Бориспіль».
Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, затриманий перебував у розшуку правоохоронних органів США.
Читайте такожНа Київщині поліція затримала росіянина, який перебуває в міжнародному розшуку
«Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, чоловік розшукувався правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки з метою арешту та подальшої екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності. Затриманому інкримінують низку серйозних злочинів, зокрема – легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом», - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що 9 квітня рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області до громадянина Ірану застосовано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту терміном до 40 діб.
Як повідомляв УНІАН, разом з росіянами під нові санкції США потрапили фінансист і сутенер мексиканського наркокартелю.