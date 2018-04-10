В Україні заарештували іранця, розшукуваного США за відмивання грошей

У США іранцю-втікачу інкримінують легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

В Україні заарештовано громадянина Ірану, якого на початку квітня прикордонники затримали в міжнародному пункті пропуску аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, затриманий перебував у розшуку правоохоронних органів США.

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«Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, чоловік розшукувався правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки з метою арешту та подальшої екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності. Затриманому інкримінують низку серйозних злочинів, зокрема – легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що 9 квітня рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області до громадянина Ірану застосовано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту терміном до 40 діб.

Як повідомляв УНІАН, разом з росіянами під нові санкції США потрапили фінансист і сутенер мексиканського наркокартелю.