На Тернопільщині троє молодиків влаштували дебош у школі, в якій раніше вчилися

Збитків школі на 10 тисяч гривень нанесли троє її колишніх учнів 20-ти, 22-х та 24-ти років.

Випускники скалатської школи пошкодили в ній майна на 10 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, вранці 10 квітня директор скалатської школи виявив пошкодження дверей в декількох навчальних класах та двох камер відеоспостереження.

Правоохоронці з’ясували, що збитків школі на 10 тисяч гривень спричинили троє колишніх учнів 20-ти, 22-х та 24-ти років. Молодики, будучи напідпитку, вирішили таким чином розважитися. В навчальний заклад проникли, пошкодивши металопластикові двері.

Дебоширам інкримінують частину 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство вчинене групою осіб.