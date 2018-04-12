У Волновасі місцеві мешканці викрали карету "швидкої", аби покататися

Водій залишив авто незамкненим та пішов у справах, а через 5 хвилин машини вже не було.

Поліція Волновахи затримала двох осіб, які викрали автомобіль швидкої допомоги. Нетверезі чоловіки хотіли відпочити у Маріуполі, але дістатися до міста їм було нічім.

Як повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Донецької області, водій «швидкої» залишив авто незамкненим та пішов у справах, а через 5 хвилин машини вже не було. Злочинці, знявши номерні знаки, в об’їзд блокпостів рухались до Маріуполя.

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Аби знайти авто, правоохоронці ввели на території обслуговування Волноваського відділу поліції план «Перехоплення». На пошук негайно були орієнтовані усі наряди поліції. Поблизу Кас’янівки поліцейські помітили автомобіль та розпочали переслідування. Правопорушники не хотіли зупинятися, адже розуміли, що їх «прогулянка» закінчилась.

«Місцеві мешканці 31 та 23 років, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, без документів пояснили, що планували розважитися у Маріуполі, але дістатися 700-тисячного міста було нічім, тому, що називається, скористалися нагодою», - зазначається у повідомленні.

За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Зловмисники надають свідчення у відділі поліції.

Нагадаємо, у лютому в Києві затримали озброєну банду викрадачів елітних авто. При обшуці у гаражі зловмисників, окрім викраденого авто, було знайдено зброю та пакетик з речовиною, схожою на наркотичну.