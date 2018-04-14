Дванадцятьох підозрюваних в погромах гральних закладів Києва арештували без права застави
Шевченківський районний суд Києва обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 12 затриманим за скоєння розбійних нападів на лотерейні пункти в Дарницькому і Дніпровському районах столиці.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.
«Всім затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України», – йдеться в повідомленні.
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В ніч на 12 квітня ці чоловіки увірвалися в пункт миттєвих лотерей на вул. Привокзальній, розбили там меблі і обладнання, після чого, погрожуючи касирам зброєю, викрали з каси 4 тис. грн. Менш ніж через годину вони здійснили схожий напад на ще один такий заклад, розташований на вул. Малишка. Розбивши в приміщенні меблі та обладнання, зловмисники заволоділи грошима в сумі понад 10 тисяч гривень.
«Підозрюваних затримали за гарячими слідами. Речові докази, а саме зброю, амуніцію і грошові кошти вилучено», – зазначили в прокуратурі.
Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до скоєння ще 4 схожих злочинів.