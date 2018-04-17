"Дистанційний шантаж": у Києві затримали чоловіка, який погрожував Супрун і вимагав її звільнення

Поліцейські зібрали доказову базу та з’ясували, що дистанційний шантаж є заробітком чоловіка.

Увечері 16 квітня поліцейські Києва затримали 32-річного чоловіка, який погрожував в.о. міністра охорони здоров‘я Уляні Супрун.

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Про це повідомив очільник Нацполіції Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.

«Кілька днів тому на гарячу урядову лінію надійшов дзвінок з погрозами на адресу міністра охорони здоров‘я та вимогою грошей. Щойно поліцейські Києва затримали 32-річного вимагача, якого не злякала навіть висока посада», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські зібрали доказову базу та з’ясували, що в такий дистанційний шантаж і є його заробітком. За оперативною інформацією, він причетний ще щонайменше до чотирьох вимагань.

За інформацією Відділу комунікації поліції Києва, чоловік вимагав звільнення Супрун.

Під час розслідування з’ясувалося, що він може бути причетний до чотирьох фактів вимагань: три у Голосіївському та один у Дарницькому районі. Оперативники Дарницької поліції затримали чоловіка під час отримання посилки, у якій було 100 тисяч гривень: таку суму він вимагав у власників АЗС, при цьому в випадку відмови - погрожував влаштувати вибух.

За всіма фактами вимагань поліцейські розпочали кримінальні провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.