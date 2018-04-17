У центрі Києва через зіткнення маршрутки і "швидкої" утворився затор (фото)

Після ДТП на бульварі Дружби народів утворився великий затор від мосту Патона до Либідської площі.

У Києві на бульварі Дружби народів сталася серйозна ДТП за участю "швидкої допомоги" і маршрутки. Як повідомляє "Страна", аварія сталася вранці 17 квітня. Інформація про постраждалих поки не надходила. Після ДТП на бульварі Дружби народів утворився затор, яки розтягнувся від мосту Патона до Либідської площі. Раніше УНІАН повідомляв, що в Кривому Розі зіткнулися маршрутка, легковик і автобус, загинули 8 людей.

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