У центрі Києва через зіткнення маршрутки і "швидкої" утворився затор (фото)

10:50, 17 квітня 2018
Інциденти
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серйозна аварія з маршруткою і швидкої / "Країна"

Інформація про постраждалих поки не надходила.

Після ДТП на бульварі Дружби народів утворився затор, яки розтягнувся від мосту Патона до Либідської площі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Кривому Розі зіткнулися маршрутка, легковик і автобус, загинули 8 людей.

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Теги: #дтп в Києві