Трагедія у Кривому Розі: 8 постраждалих перебувають у тяжкому стані - нові подробиці жахливої ДТП

Всього після ДТП до лікарні доставили 20 постраждалих.

Двоє осіб, постраждалих сьогодні в ДТП у Кривому Розі Дніпропетровської області, перебувають у вкрай тяжкому стані, вони знаходяться в реанімації.

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Як повідомив УНІАН заступник завідувача приймальним відділенням лікарні №2 Кривого Рогу Володимир Степанов, ще шестеро постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Наразі тривають операції. За словами Степанова, після ДТП до лікарні доставили 20 постраждалих. Четверо з них були відправлені на амбулаторне лікування, водій одного із транспортних засобів-учасників ДТП направлений на експертизу щодо вмісту алкоголю в організмі.

За даними Головного управління ДСНС в Дніпропетровській області, у ДТП 8 осіб загинуло та 21 людина постраждала. На момент зіткнення транспортних засобів у легковому автомобілі перебувало дві особи, а пасажирському автобусі — 3 особи; в маршрутному таксі орієнтовно знаходилося 25 пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Кривому Розі сталася велика аварія, в результаті якої 8 людей загинули, 18 - травмовані. Близько 5.53 ранку на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО зіткнулися автомобіль Маzdа, маршрутний мікроавтобус та автобус, який перевозив співробітників одного з підприємств. Завтра у Кривому Розі оголошено День жалоби.