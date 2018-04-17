Опубліковані відео з місця жахливої ДТП у Кривому Розі

Про винуватця аварії говорити зарано, треба провести відповідні експертизи, кажуть у поліції.

Внаслідок ДТП у Кривому Розі загинуло 8 осіб та 18 постраждали. У мережі публікують записи з місця аварії.

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"Останні дані стосовно постраждалих – у нас 8 загиблих та ще 18 осіб доставлені до лікарень, 4 з яких знаходяться у реанімації. Про винуватця аварії говорити зарано, треба провести відповідні експертизи… Попередньо Mazda виїжджала з другорядної на головну. На місці зараз працюють співробітники слідчого управління", - сказала спікер Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська в ефірі телеканалу "112".

Зараз на місці працюють слідчі слідчого управління обласної поліції. За фактом резонансної ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК.

За даними місцевих ЗМІ, під час руху маршрутки на миготливий жовтий сигнал світлофора проїжджав перехрестя легковий автомобіль Mazda, який протаранив громадський транспорт. Маршрутку відкинуло на зустрічну смугу під колеса автобуса "АрселорМіттал".