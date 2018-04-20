На Миколаївщині біля будинків спалили тонни старих вінків і хрестів з кладовища (відео)

Кілька тонн старих хрестів і пластикових вінків, які напередодні поминальних днів винесли з кладовища, повинні були вивезти на звалище.

На Миколаївщині під житловими будинками спалили кілька тонн старих вінків і хрестів з кладовища.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Кілька тонн старих хрестів і пластикових вінків, які напередодні поминальних днів винесли з кладовища, повинні були вивезти на звалище, селищна влада чомусь вивантажила неподалік від житлових будинків.

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Селяни обурилися, в тому числі і в соцмережах. На наступний день сміття загорілося, і це розгнівало людей ще більше.

Раніше повідомлялося, що на кладовищах окупованого Донбасу почали красти не тільки металеві вироби, але і гранітні надгробки.