У Києві дівчина на парковці протаранила шість авто і врізалася у вітрину магазину

22-річна Валерія позавчора тільки отримала водійське посвідчення.

У Києві автомобіль BMW з польською реєстрацією протаранив чотири авто на паркінгу будівельного гіпермаркету, і врізався у вітрину.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

"За словами свідків, дівчина за кермом БМВ польській реєстрації протаранила чотири авто на паркінгу і зупинилася у вітрині Епіцентру. Каже, запав каблук, не могла гальмувати", - йдеться в повідомленні.

"Реально пощастило водію KIA, який в останній момент відскочив від авто, оскільки його затиснуло між своїм авто і Ford" - пише "Київ оперативний".

Як розповіла 22-річна Валерія у коментарі ТСН, позавчора вона тільки отримала водійські права. Каже, що парковки - її страх, однак сьогодні довелося заїхати.

У повороті вона зачепила перше авто, запанікувала і не змогла зупинити автомобіль. Натиснувши педаль газу, поїхала далі, зачепила ще шість автомобілів і зупинилася тільки, коли була вже у вітрині магазину.