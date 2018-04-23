У Києві дівчина на парковці протаранила шість авто і врізалася у вітрину магазину
У Києві автомобіль BMW з польською реєстрацією протаранив чотири авто на паркінгу будівельного гіпермаркету, і врізався у вітрину.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.
"За словами свідків, дівчина за кермом БМВ польській реєстрації протаранила чотири авто на паркінгу і зупинилася у вітрині Епіцентру. Каже, запав каблук, не могла гальмувати", - йдеться в повідомленні.
"Реально пощастило водію KIA, який в останній момент відскочив від авто, оскільки його затиснуло між своїм авто і Ford" - пише "Київ оперативний".
Як розповіла 22-річна Валерія у коментарі ТСН, позавчора вона тільки отримала водійські права. Каже, що парковки - її страх, однак сьогодні довелося заїхати.
У повороті вона зачепила перше авто, запанікувала і не змогла зупинити автомобіль. Натиснувши педаль газу, поїхала далі, зачепила ще шість автомобілів і зупинилася тільки, коли була вже у вітрині магазину.