В Одесі катували і вбили американського священика - ЗМІ

Злочинці прийняли пастора однієї з протестантських церков за міняйла з "Сьомого кілометра".

Одеська поліція затримала розбійників, які катували і вбили громадянина США азіатського походження, який був пастором.

Як повідомили «Думській» в ГУНП, всіх трьох зловмисників затримано.

"Вони прийняли пастора однієї з протестантських церков за міняйла з «Сьомого кілометра». Вони увірвалися до нього в квартиру і жорстоко катували священика, вимагаючи показати схованку з грошима (якої насправді не було)", - сказано в повідомленні.

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Один з них є далеким родичем відомого кримінального авторитета Антімоса і знаходиться в розшуку за підозрою у розбійному нападі, інший — під домашнім арештом за ДТП, у третього поки проблем із законом не було.

Інцидент кваліфікували за частиною 2 ст. 115 КК України.

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