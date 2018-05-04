Депутат відкрив стрілянину на сесії міськради в Нікополі: поліція почала розслідування (фоторепортаж, відео)

За даними поліції, під час сесії міськради між депутатами та активістами виникла сутичка, в результаті якої один з чоловіків здійснив декілька пострілів вгору зі зброї. Ніхто з присутніх не постраждав.

У Дніпропетровській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини під час сьогоднішньої сесії Нікопольської міської ради.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

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Згідно з повідомленням, 4 квітня приблизно о 10.15 під час позачергової сесії Нікопольської міськради VІІ скликання між депутатами та активістами виникла сутичка, в результаті якої один з чоловіків здійснив декілька пострілів вгору зі зброї. Ніхто з присутніх не постраждав.

Наразі слідчим відділом Нікопольського відділу поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст.293 (групове порушення громадського порядку) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. На місці працює слідчо-оперативна група.

Як стало відомо УНІАН з відеотрансляції сесії Нікопольської міськради, в ході бійки декілька попереджувальних пострілів в повітря зі зброї зробив один із депутатів.

За попередньою інформацією, депутат стріляв із зареєстрованого травматичного пістолета.

За інформацією активістів, під час сесії зеленкою облили мера Нікополя Андрія Фісака та кефіром депутата Олександра Рибака, який і здійснив попереджувальні постріли.